Manchester United : Solskjaer encense la pépite Shoretire

Ce jeudi soir à l’occasion du match nul entre Manchester United et la Real Sociedad en Europa League, les téléspectateurs ont pu assister aux premières minutes de jeu du jeune Shola Shoretire, 17 ans, sur la scène européenne. Né le 2 février 2004, le jeune milieu de terrain anglais est devenu hier soir le plus jeune joueur de l’histoire de l’Europa League. Ce qui montre bien tout le potentiel du garçon, et Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, semble beaucoup croire en lui, comme il l’a expliqué après la rencontre hier.

«C'est un jeune garçon en qui nous croyons. Il a une excellente attitude, c'est un athlète, techniquement très, très bon et il prend de bonnes décisions. Nous voulons l'intégrer progressivement dans cette équipe. Il a les pieds bien sur terre et nous espérons qu'il y en aura beaucoup à l’avenir. Il a des compétences et des qualités qui, selon nous, feront de lui un très bon joueur ici», a-t-il déclaré après la qualification des Red Devils pour les huitièmes de finale.