MU : l’étonnant aveu de Ruben Amorim sur son changement de système

Sous pression la saison dernière en raison de résultats inquiétants, Ruben Amorim a longtemps refusé de modifier son système de jeu, précisément parce que toute la presse anglaise lui conseillait de le faire. C’est le technicien portugais lui-même qui l’a confié en conférence de presse, dans des propos relayés par Sky Sports. « Quand vous, les journalistes, parlez tout le temps de changer de système, je ne peux pas changer, parce que les joueurs comprendraient que je change à cause de vous », a-t-il expliqué. Le coach de 40 ans avait alors assumé sa position, allant jusqu’à accepter l’idée que cette rigidité puisse lui coûter son poste, alors que Manchester United avait terminé à une décevante 15e place en championnat.

Cette saison, le contexte a évolué. Amorim a pour la première fois opté pour une défense à quatre lors de la victoire du Boxing Day contre Newcastle (1-0), en raison de nombreuses absences liées aux blessures et à la Coupe d’Afrique des Nations. Ruben Amorim reconnaît que la disponibilité des joueurs a en partie influencé ce changement, mais estime surtout que son groupe est désormais prêt à évoluer. « Quand je suis arrivé ici la saison dernière, j’ai compris que je n’avais peut-être pas les joueurs pour bien jouer dans ce système, mais c’était le début du processus », a-t-il confié la veille du match de Premier League contre Wolverhampton. « Nous essayons de construire une identité. Aujourd’hui, c’est un moment différent. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs, donc nous devons nous adapter, mais je sais désormais qu’ils comprennent pourquoi nous changeons. » La saison dernière des Red Devils aurait-elle été différente si ce changement était intervenu plus tôt ?