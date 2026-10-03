Angleterre : tous les joueurs ne parlent que de Manchester City !

L’affaire des infractions financières de Manchester City au fair-play financier fait énormément jaser depuis plus d’une semaine en Angleterre. Forcément, les secousses se font ressentir sur le rassemblement des Three Lions. Alors que le club clame son innocence et a fait appel, Thomas Tuchel s’est exprimé avant d’affronter la Croatie et a donné des nouvelles qui peuvent être inquiétantes de son groupe.

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Le sélectionneur allemand a confirmé que cette affaire perturbe son groupe, alors que trois de ses joueurs évoluent à Manchester City : «nous avons eu du temps libre entre les matchs et c’est un grand sujet. Tout le monde en parle, donc aucune autre voix n’est nécessaire. Je suis content de ne pas être cette voix. Personne n’a besoin de ma demi-connaissance sur le sujet. Bien sûr que les joueurs en parlent. Bien sûr que les joueurs de Man City en parlent. Nous parlons avec eux, mais seulement brièvement. Ils sont prêts à jouer. C’est ce qu’ils montrent sur le terrain et dans le camp. Mais bien sûr, c’est un grand sujet dans le camp.»