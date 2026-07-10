Le LOSC et le Séville FC ont trouvé un accord pour Tanguy Nianzou

Le retour de Tanguy Nianzou en Ligue 1 se précise de plus en plus. D’après nos informations, le LOSC et le Séville FC ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur central de 24 ans. Cela n’a pas été très compliqué puisque le club andalou était prêt à faciliter son départ, à un an de la fin du contrat du joueur. Il avait aussi besoin de rapidement dégraisser sa masse salariale.

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Les Dogues quant à eux ont besoin d’éléments à ce poste après les départs libres de Chancel Mbemba et d’Aïssa Mandi. Reste désormais à l’ancien Parisien, qui totalise plus d’une centaine de matches en pro (au PSG, au Bayern et à Séville) de procéder à la visite médicale. Celle-ci est d’ores et déjà planifiée et sera déterminante quant à la finalisation du dossier ou non. A suivre.