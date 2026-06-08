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Ligue 1

OM : une porte de sortie se ferme pour Mason Greenwood

Par Allan Brevi
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp

Le feuilleton Mason Greenwood continue d’animer le mercato estival de l’Olympique de Marseille, mais une piste importante vient de se refermer. Alors que plusieurs clubs européens suivent de près l’attaquant anglais, Fenerbahçe ne devrait finalement pas passer à l’action. Selon les informations de Fabrizio Romano, la défaite de Hakan Safi lors de l’élection à la présidence du club turc entraîne l’abandon de plusieurs dossiers ambitieux, dont celui de Greenwood.

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Le projet porté par l’ancien candidat incluait en effet plusieurs noms majeurs, mais aucun ne devrait voir le jour à la suite de ce changement de gouvernance : Luis Suárez, Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ou encore Mason Greenwood ne feront pas partie du nouveau cycle. Toutefois, selon le Corriere dello Sport, Al Hilal et l’Atlético de Madrid sont toujours sur le coup, tout comme l’AS Rome. Une porte de sortie potentielle en moins pour l’attaquant de l’OM, qui reste malgré tout très courtisé sur le marché, alors que Marseille a fixé ses exigences à hauteur de 55 millions d’euros bonus compris pour envisager un départ cet été.

Pub. le - MAJ le
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