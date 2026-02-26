Yohan Mollo : «si j’étais joueur aujourd’hui, je coûterais 80 M€ »

Passé par Monaco, Caen, l’AS Saint-Étienne ou encore Nancy, Yohan Mollo a dit tout le mal qu’il pensait du football actuel. Dans un entretien accordé au média Capté, l’ancien joueur de 36 ans a déclaré qu’il coûterait, selon lui, 80 millions d’euros aujourd’hui. Pour appuyer son propos, il cite l’exemple de l’ex-Monégasque Saïmon Bouabré, vendu à NEOM pour 10 millions d’euros l’été dernier malgré 4 petits matchs de Ligue 1 dans les jambes.

«Je pense que si aujourd’hui j’étais footballeur, je coûterais 80 millions d’euros. Ah oui, j’en suis persuadé. Parce que sans prouver, tu coûtes cher. Bouabré, il est à Monaco, il fait un match, il met un but sur YouTube en prépa, il part pour 12 millions d’euros dans un club. Il fait 15 matches, il met un but, il part pour 30 M€ dans un autre club. Après, moi je suis le plus heureux pour lui, mais quand tu vois ça sur le plan du marché, tu dis “waouh, il n’y a plus de juste milieu en fait. Juste en faisant 2-3 fulgurances, tu coûtes cher. Avant, pour coûter cher, il fallait être meilleur buteur du championnat. Pour toucher des gros salaires, il fallait être dans le top 3 des meilleurs passeurs, meilleurs buteurs. »