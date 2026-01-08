Menu Rechercher
Commenter 17
CAN

Maroc : Regragui annonce une sacrée nouvelle pour Hamza Igamane

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hamza Igamane @Maxppp

Auteur de 9 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC cette saison, Hamza Igamane était un des principaux atouts du Maroc pour cette CAN à la maison. Seulement, en décembre, il s’est blessé à l’adducteur, et n’a toujours pas rejoué depuis. On pourrait cependant le voir lors des prochains matchs de sa sélection, et donc peut-être même lors de ce quart de finale contre le Cameroun vendredi, comme l’a confirmé Walid Regragui en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« On récupère Hamza. Il était prêt à rentrer en cours de match contre la Tanzanie, mais on n’a pas eu l’opportunité de lui donner des minutes. Là, ça y est, avec les quatre à cinq jours de plus qui viennent de s’écouler, il revient à 100 % », a déclaré le sélectionneur marocain. Bonne nouvelle pour les Lions de l’Atlas, mais aussi pour le LOSC !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Hamza Igamane

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Hamza Igamane Hamza Igamane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier