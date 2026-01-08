Maroc : Regragui annonce une sacrée nouvelle pour Hamza Igamane

Auteur de 9 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC cette saison, Hamza Igamane était un des principaux atouts du Maroc pour cette CAN à la maison. Seulement, en décembre, il s’est blessé à l’adducteur, et n’a toujours pas rejoué depuis. On pourrait cependant le voir lors des prochains matchs de sa sélection, et donc peut-être même lors de ce quart de finale contre le Cameroun vendredi, comme l’a confirmé Walid Regragui en conférence de presse.

« On récupère Hamza. Il était prêt à rentrer en cours de match contre la Tanzanie, mais on n’a pas eu l’opportunité de lui donner des minutes. Là, ça y est, avec les quatre à cinq jours de plus qui viennent de s’écouler, il revient à 100 % », a déclaré le sélectionneur marocain. Bonne nouvelle pour les Lions de l’Atlas, mais aussi pour le LOSC !