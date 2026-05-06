Le PSG s’offre le Bayern Munich

C’est le sommet absolu de cette saison européenne. Après un match aller tout simplement légendaire au Parc des Princes qui a vu le Paris Saint-Germain s’imposer au terme d’un scénario fou (5-4), les champions d’Europe en titre se déplacent sur la pelouse du Bayern Munich.

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Les Bavarois, qui n’ont plus atteint la finale de la Ligue des Champions depuis 6 ans, n’ont qu’un seul objectif : combler ce petit but de retard. La machine offensive de Vincent Kompany est terrifiante (115 buts en 32 matchs de Bundesliga, 42 buts en 13 matchs de C1) et a déjà plié son championnat avec 15 points d’avance. Mais le Bayern a montré des failles, frôlant l’élimination face au Real Madrid au tour précédent et ouvrant les vannes à Paris. Surtout, cette obligation d’attaquer va offrir des boulevards monumentaux à un PSG qui excelle dans la gestion de ses avantages. Les hommes de Luis Enrique l’ont prouvé en phase finale avec des victoires magistrales et autoritaires à l’extérieur : 0-3 contre Chelsea et 0-2 face à Liverpool.

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Parmi les nombreuses cotes proposées par Winamax pour ce Bayern Munich - PSG, voici la sélection de notre rédaction pour tenter de faire sauter la banque :

Victoire du PSG à l’Allianz Arena, cote à 3,40

C’est la cote à tenter en priorité. Le Bayern Munich est redoutable, mais l’équipe allemande est dans l’obligation de se découvrir pour refaire son retard. Cette configuration est un véritable cadeau pour les Parisiens. Le PSG version Luis Enrique sait parfaitement défendre en bloc et punir en transition. Les récents déplacements victorieux à Anfield et Stamford Bridge prouvent que ce PSG, tenant du titre, a passé un cap mental. Avec des flèches comme Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia (qui ont été laissés au repos face à Lorient) dans les espaces laissés par la charnière Tah-Upamecano, une nouvelle victoire parisienne à l’extérieur est loin d’être une utopie. À 3,40, c’est l’occasion parfaite d’utiliser votre pari remboursé en cash.

Harry Kane et Ousmane Dembélé marquent, cote à 2,25

Un casting cinq étoiles pour un pari buteur combiné très solide. D’un côté, Harry Kane. Le buteur anglais est une anomalie statistique : 54 buts toutes compétitions confondues cette saison (dont 13 en C1). Face à une défense parisienne qui a souffert à l’aller (absence d’Hakimi, remplacé par Zaïre-Emery), Kane aura forcément des occasions. De l’autre, le Ballon d’Or en titre : Ousmane Dembélé. Déjà auteur d’un doublé majestueux à l’aller, l’international français est dans une incroyable forme. Dans un match qui s’annonce très ouvert, voir ces deux superstars faire trembler les filets est une évidence.

Le Bayern Munich marque sur penalty, cote à 3,75

La pression bavaroise risque d’être étouffante dès les premières minutes. Avec des ailiers percutants comme Luis Diaz (15 buts, 11 passes en championnat) et Michael Olise qui a fait vivre un calvaire à Nuno Mendes à l’aller, le Bayern va multiplier les incursions dans la surface de réparation de Safonov. Face à la vivacité des attaquants allemands, une faute de la charnière Marquinhos-Pacho ou une main malheureuse est vite arrivée. Sachant que Harry Kane est un tireur d’élite dans cet exercice et qu’il a marqué au match aller, miser sur un penalty transformé par le Bayern à 3,75 est un coup de poker très judicieux.

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