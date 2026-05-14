Adidas dévoile le nouveau maillot domicile de Manchester United

Manchester United et Adidas ont sorti leur nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27. «Son design puise dans l’héritage de United avec une expression moderne conçue pour le prochain chapitre de l’histoire illustre du club. Inspiré par les années 1970, une base rouge épurée permet au col polo iconique et aux poignets rayés de devenir les éléments centraux, ramenant sur le terrain un look raffiné et incontestablement propre à United. L’exécution du col, combinée aux détails de rayures subtiles, fait référence aux tenues portées lors du triomphe du club en Coupe nationale en 1977», précise la marque allemande.

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Conçu pour la performance d’élite, le maillot présente des tissus techniques légers en 3D qui épousent les formes du corps pour améliorer l’ajustement et la liberté de mouvement. «Intégrant les derniers matériaux CLIMACOOL+ d’Adidas, le maillot évacue la transpiration plus rapidement pour garder les joueurs au sec plus longtemps. La tunique domicile 2026/27 est complétée par un short blanc et des chaussettes noires, créant un look équilibré et iconique. Le nouveau maillot des Red Devils est disponible via le United Store, le Megastore d’Old Trafford, une sélection de points de vente Adidas.»