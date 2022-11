Coupe du Roi : l'Athletic Bilbao sans souci, Almeria malmené par Arenteiro

Dernière rencontre de ce premier tour de Coupe du Roi ce dimanche soir avec un duel entre l'Athletic Bilbao qui se déplaçait dans la banlieue de Valence pour affronter le modeste club de l'UD Alzira, pensionnaire de quatrième division. Un match quia débuté sur les chapeaux de roue pour les Basques puisqu'Alex Berenguer est parvenu à ouvrir le score sur la première véritable occasion de son équipe (16e), de quoi mettre KO debout d'entrée de jeu le club d'Alzira. Forte de leur domination naturelle, les joueurs de Ernesto Valverde ont par la suite doublé la mise, peu avant la pause, dans le sillage de Nico Williams (42e). En seconde période, les locaux valenciens ont eu du répondant, tentant un total de onze frappes dans le second acte mais sans véritable réalisme. Bien dommage mais il faut applaudir l'envie de jouer offensif de cette modeste équipe. Une victoire maîtrisée pour Bilbao (0-2).

Dans l'autre rencontre de la soirée, Almeria est tombé dans le piège tendu par le petit club d'Arenteiro (2-0), basé dans la petite ville d'O Carballiño dans la communauté autonome de Galice. Pourtant pensionnaire de Liga, les joueurs de Rubi ont, qui plus est, été véritablement malmenés par les Galiciens. En fin de rencontre, Arenteiro ont même agrandi son avance sur une réalisation signée par Rafael Mella Ferreiro (79e) qui a su mettre son équipe à l'abri. Frustré et vexé, El Bilal Touré a même été expulsé dans la dernière minute pour un très vilain geste (90e).