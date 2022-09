France U18 : l'incroyable coup de pression de Bernard Diomède

Les jeunes pousses françaises ont complètement pété les plombs. Ce dimanche, contre la Pologne lors de la finale du tournoi de Limoges (perdu 3-2), quatre bleuets (Darnell Eric Bilé, Housni, Belocian, Gomis) ont été expulsés en moins de 20 minutes, leur faisant finir la rencontre à 7 contre 11, qui a été finalement définitivement interrompue à la 77e minute. Des images violentes, ne donnant pas le bon exemple. La police a même dû intervenir à la fin pour calmer la foule selon un recruteur présent sur place. Le sélectionneur des U18 français Bernard Diomède, est clairement en colère et a fait une annonce qui va valoir cher pour certains.

L'ancien champion du monde 1998 s'est exprimé au micro de France 3 : « Pour certains, il n'y aura peut-être pas de retour en équipe de France, parce qu'il faut qu'ils comprennent les choses. D'autres ont eu une bonne attitude à la fin du match, ils ont essayé de calmer le jeu. Il faut bien analyser, à froid, ceux qui ont eu le bon comportement et ceux qui ont eu le mauvais comportement. En tant qu'entraîneur, je sanctionnerai les joueurs que je dois sanctionner ».

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête.

Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4