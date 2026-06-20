Le clan Olise dément la rumeur Real Madrid, le Bayern Munich travaille sur une prolongation

Cité parmi les cibles préférentielles de Florentino Pérez pour cet été, Michael Olise n’aurait pour autant fait l’objet d’aucune discussion à date. C’est en tout cas ce qu’affirmait le Real Madrid par le biais d’un communiqué cet après-midi. Le club merengue a nié tout contact avec le joueur et son entourage, ce que confirme Sky Sports Germany ce soir.

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Selon le média allemand, le Bayern Munich a reçu la confirmation de la part du clan Olise qu’il n’y avait eu aucune discussion, ni rencontre ou négociation avec le Real Madrid jusqu’à présent. Le club espagnol n’a formulé aucune offre à son homologue, qui n’est de toute façon pas ouverte aux négociations. De son côté, Olise n’aurait exprimé aucun désir de partir. Le Bayern Munich souhaiterait même prolonger son joueur au-delà de 2029.