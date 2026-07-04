«S’il faut mettre les mains dans la merde…» : Kylian Mbappé ironise sur l’attitude du Paraguay

L’Equipe de France a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant difficilement face au Paraguay sur la plus petite des marges (0-1). Longtemps frustrés par un bloc extrêmement bas, les hommes de Didier Deschamps ont largement dominé les débats sans parvenir à faire la différence avant l’heure de jeu. Il a finalement fallu un penalty transformé par Kylian Mbappé pour faire sauter le verrou paraguayen et offrir une précieuse victoire aux Bleus, qui retrouveront désormais le Maroc pour une place dans le dernier carré.

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Au-delà du résultat, cette rencontre a surtout été marquée par l’attitude très rugueuse de l’Albirroja. Les Paraguayens ont multiplié les interventions à la limite du règlement pour casser le rythme et empêcher les Français de développer leur jeu. Mbappé a notamment reçu un coup au visage de Galarza, tandis que plusieurs contacts musclés ont fait monter la tension sur la pelouse. Des échauffourées ont éclaté à plusieurs reprises et les Bleus ont terminé la rencontre agacés par cette accumulation de fautes. À l’issue du match, le capitaine tricolore n’a d’ailleurs pas caché son irritation face au comportement de son adversaire.

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Mbappé a été très agacé

Au micro de beIN Sports, Kylian Mbappé est revenu sur l’attitude des joueurs paraguayens au cours de la rencontre. «Je pense qu’on savait quel type de match on allait avoir. C’est très bien le match qu’on a eu. On a montré que nous n’étions pas seulement une équipe qui peut jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. On n’a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking et faire des belles actions et des une-deux. On sait aussi faire le sale football. On a gagné et même dans ça, on a été meilleurs qu’eux», a-t-il affirmé.

Mais le joueur du Real Madrid a précisé ne pas avoir été surpris par ce jeu. «C’est leur football. C’est leur manière de jouer. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises manières de jouer. Il y a qu’une seule manière, c’est gagner. Ils ont essayé de nous avoir mais on les a eu comme ça. On passe à une étape supplémentaire. Il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Hakimi ? Il m’a déjà écrit je pense. On va se concentrer et on va jouer. On est contents de jouer contre eux. C’est une très bonne équipe». Et curieusement malgré d’énormes fautes, aucun joueur du Paraguay n’a écopé d’un carton jaune durant la rencontre. Au final, ce sont bien les Bleus qui ont remporté ce petit jeu.