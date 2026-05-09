OL : le groupe presque au complet à Toulouse

Après une année agitée du début à la fin, l’OL a l’opportunité de faire quelque chose de grand ce dimanche. En déplacement à Toulouse qui n’a plus rien à jouer, les Gones peuvent consolider voire confirmer leur troisième place au classement de Ligue 1 en cas de victoire. Pour s’assurer la place sur le podium, il faudra également espérer que Lille ne gagne pas à Monaco.

La suite après cette publicité

Pour repartir de Toulouse avec la victoire, Lyon peut compter sur un groupe presque au complet. En effet, hormis les absences de Tanner Tessmann et Orel Mangala, l’infirmerie se vide petit à petit. Devant, Malick Fofana et Ernest Nuamah sont encore dans le groupe. Rémi Himbert manque encore à l’appel.