Coupe du Roi : l’Athletic écrase Eibar, Valence s’en sort bien à Carthagène

L’Athletic Bilbao se déplaçait chez son voisin dans le Pays basque ce dimanche soir pour y défier le club d’Eibar, lors des 16es de finale de la Coupe du Roi. Alors que les Zuri-gorriak ont très rapidement haussé le ton pour dominer les débats, c’est Asier Villalibre qui a bien ouvert le score pour récompenser la domination de Bilbao (17e). Iker Muniain a ensuite doublé la mise (33e), avant que Villalibre ne s’offre un doublé (40e). Une première période parfaite pour sceller rapidement la qualification (0-3).Dans l’autre rencontre jouée simultanément, Valence se rendait dans la région de Murcie pour jouer contre le modeste club de Carthagène.

Et une chose est certaine : les Ches ont eu bien du mal, alors que les locaux ont ouvert le score rapidement grâce à Alfredo Ortuño (4e). Malheureusement pour les joueurs de Carthagène, ils ont été contraint de jouer une grande partie du match à dix après l’expulsion d’Ivan Calero (45e+1). Mais Valence a bataillé en souffrant pour égaliser mais a réussi à accrocher les prolongations grâce à un but de Sergi Canos (73e). Les Merenguots peuvent remercier leur saveur, José Luis Gaya (106e), qui a été l’auteur du but de qualification en prolongation (1-2).