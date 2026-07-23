Al-Hilal abandonne définitivement la piste Raphinha

Le feuilleton Raphinha semble toucher à sa fin. Selon les informations relayé de Sport, Al-Hilal a décidé d’abandonner définitivement la piste menant à l’ailier du FC Barcelone. Le club saoudien, qui faisait du Brésilien l’une de ses priorités de l’été, s’est finalement tourné vers Crysencio Summerville, dont le transfert en provenance de West Ham est désormais bouclé.

La suite après cette publicité

Face à la volonté de Raphinha de poursuivre l’aventure au Barça, Al-Hilal a préféré changer de cible. Le club saoudien a trouvé un accord avec West Ham pour recruter Summerville contre 55 millions de livres, auxquels pourront s’ajouter 10 millions de bonus. Ce changement de stratégie met fin, au moins pour cet été, aux spéculations autour d’un départ de l’international brésilien vers l’Arabie saoudite.