Apple ne compte pas racheter Manchester United

«Le conseil d'administration envisagera toutes les alternatives stratégiques, y compris un nouvel investissement dans le club, une vente ou d'autres transactions impliquant la société». Après ce communiqué, publié par la famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis 2005, les rumeurs quant au rachat des Red Devils n'ont logiquement pas tardé.

Dans cette optique, le Daily Star annonçait, un peu plus tôt dans la journée, qu'Apple pourrait tenter d’acquérir Manchester United contre une somme avoisinant les six milliards d'euros. Pourtant, à en croire les dernières informations de CBS, il n'en est rien. L'entreprise basée en Californie et dirigée par Tim Cook n’aurait, en effet, aucune intention d'acquérir le club anglais, mis en vente par la famille Glazer.