Pescara : un tribunal fédéral italien condamne Marco Verratti !

Le Tribunal fédéral national italien a sanctionné le président de Pescara, Daniele Sebastiani, ainsi que plusieurs personnes liées à l’actionnariat et à la gouvernance du club, dont l’ancien international italien Marco Verratti et son épouse Jessica Aidi. Initialement frappés d’interdictions de séjour de trois à cinq mois, les intéressés ont obtenu la conversion de ces mesures en amendes comprises entre 9 000 et 20 000 euros, comme le rapporte Calcio e Finanza.

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À l’origine de cette décision, le non-respect des obligations de transparence imposées par la Fédération italienne de football. Après l’entrée de Marco Verratti dans le capital du club, officialisée le 2 juin 2025, les documents attestant de la solidité financière et de l’intégrité des nouveaux actionnaires n’ont pas été transmis à la commission compétente dans les délais requis, malgré un rappel des autorités fédérales.