Sydney Sweeney désigne son joueur préféré !

Par Tom Courel
1 min.
Sydney Sweeney courtisé par les joueurs de Premier League @Maxppp
Sporting 3-0 Estoril

L’actrice américaine Sydney Sweeney, connue pour ses rôles à Hollywood, a récemment créé la surprise en évoquant son admiration pour un joueur de football. De passage au Portugal, la star avait assisté à la rencontre opposant Estoril au Sporting la semaine passée (3-0), affichant un intérêt marqué pour ce sport. Interrogée sur le joueur qui serait son modèle à suivre si elle avait fait carrière, elle n’a pas hésité à citer Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d’Or. « Je suis très ambitieuse et si j’étais footballeur, il serait mon modèle » a-t-elle indiqué dans Marca.

Cette déclaration, particulièrement relayée tant elle a surpris, illustre donc une nouvelle fois l’influence mondiale du joueur portugais de 41 ans. Actuellement blessé aux ischio-jambiers, l’attaquant fait cependant face à une douleur qui l’écarte des terrains. Reste à savoir si l’actrice suivra l’évolution de cette nouvelle, qui pourrait le mettre au repos pendant un certain temps en Saudi Pro League.

Liga Portugal
Sporting
Estoril
Cristiano Ronaldo

Liga Portugal
Sporting Clube de Portugal
Estoril
Cristiano Ronaldo
