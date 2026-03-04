Sydney Sweeney désigne son joueur préféré !
L’actrice américaine Sydney Sweeney, connue pour ses rôles à Hollywood, a récemment créé la surprise en évoquant son admiration pour un joueur de football. De passage au Portugal, la star avait assisté à la rencontre opposant Estoril au Sporting la semaine passée (3-0), affichant un intérêt marqué pour ce sport. Interrogée sur le joueur qui serait son modèle à suivre si elle avait fait carrière, elle n’a pas hésité à citer Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d’Or. « Je suis très ambitieuse et si j’étais footballeur, il serait mon modèle » a-t-elle indiqué dans Marca.
Cette déclaration, particulièrement relayée tant elle a surpris, illustre donc une nouvelle fois l’influence mondiale du joueur portugais de 41 ans. Actuellement blessé aux ischio-jambiers, l’attaquant fait cependant face à une douleur qui l’écarte des terrains. Reste à savoir si l’actrice suivra l’évolution de cette nouvelle, qui pourrait le mettre au repos pendant un certain temps en Saudi Pro League.
