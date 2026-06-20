CdM 2026, Espagne : Gavi assure que Yamal n’est pas une star

L’Espagne de Luis de la Fuente joue gros sur le sol américain. En effet, la Roja doit confirmer son statut de champion d’Europe à la Coupe du Monde 2026 après deux années remarquables. Pour amener un deuxième sacre consécutif au pays, le technicien a donc décider de convoquer de nombreuses pépites, notamment Gavi (21 ans) et Lamine Yamal (18 ans). Interrogé par AS avant la rencontre face à l’Arabie saoudite, le milieu de terrain a évoqué ses coéquipiers.

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D’après le Blaugrana, aucun joueur n’est au-dessus en équipe nationale. Tout le monde est au même stade, même son partenaire catalan. « Honnêtement, il n’y a pas de stars ici. Comme je l’ai dit, nous ne sommes forts que si nous jouons tous ensemble, sinon, n’importe qui peut nous battre. Nous devons être à 100 %, tous ensemble en attaque comme en défense ». Si les deux hommes ont prouvé que leurs qualités pouvaient faire la différence en Liga, ils devront confirmer durant la suite du tournoi.