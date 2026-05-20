Mercato : l’OL a 5 joueurs invendables

La situation financière de l’Olympique Lyonnais est connue. Sauvé miraculeusement d’une relégation administrative en Ligue 2, le club rhodanien a réussi à finir cette saison 2025/2026 à la 4e place du classement. Cependant, malgré un possible retour en Ligue des Champions, l’OL va devoir encore dégraisser.

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L’Equipe annonce que les Gones vont devoir trouver 20 M€ d’ici le 30 juin. Une somme qui augmentera sans doute tout au long du mercato estival si Lyon ne se qualifie pas en C1. Tout le monde est donc à vendre sauf cinq éléments : Dominik Greif, Moussa Niakhaté, Tyler Morton, Corentin Tolisso, et un des deux ailiers gauches, Malick Fofana ou Afonso Moreira.