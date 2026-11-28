En conférence de presse, José Mourinho a encore fait parler son sens de la formule. Interrogé sur une éventuelle adaptation des entraînements du Real Madrid à l’occasion des élections législatives organisées ce dimanche en Espagne, le Special One a répondu avec humour. Le technicien portugais a été questionné sur la possibilité que certains joueurs soient mobilisés dans les bureaux de vote pour participer au scrutin.

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« Il n’y aura pas d’entraînement dimanche. Nous n’avons que trois ou quatre Espagnols », a lâché Mourinho avec un sourire. Une petite pique pleine d’ironie qui n’a pas manqué de faire sourire les journalistes présents. Visiblement, l’entraîneur madrilène n’avait pas prévu de bouleverser son programme pour les élections !