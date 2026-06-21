Coupe du Monde 2026, Espagne : Lamine Yamal a totalement dissipé les doutes

Brillant il y a deux ans à l’Euro 2024 avec l’Espagne et depuis de manière régulière avec le FC Barcelone, Lamine Yamal (18 ans) découvre cet été la Coupe du Monde. Arrivé blessé pour la compétition, il n’avait pu que disputer une vingtaine de minutes lors du premier match contre le Cap-Vert (0-0). Une rencontre décevante pour la Roja qui a débuté le Mondial 2026 par un match nul décevant. Ce dimanche contre l’Arabie saoudite, les Espagnols et Lamine Yamal se devaient de montrer un meilleur visage.

La suite après cette publicité

Et celui-ci est arrivé. Aligné dès le début de la rencontre, Lamine Yamal a rapidement pesé sur la rencontre. Buteur au bout de 10 minutes, il est devenu le plus jeune joueur à marquer à la fois dans un Euro et une Coupe du Monde à 18 ans et 343 jours. Huitième plus jeune buteur de l’histoire de la compétition, il a transfiguré le jeu de l’Espagne. Ainsi, sur les sept matches en tournoi majeur qu’il a débuté avec l’Espgne, il a toujours gagné la rencontre. Une statistique qui démontre qui a une équipe avec et sans le génie barcelonais.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal a déjà mis tout le monde d’accord

Sorti à la mi-temps par précaution dans une idée de montée en puissance, il a obtenu un 7 dans nos notes du match : «sa première touche de balle a annoncé la couleur de cette soirée : un crochet, une feinte de corps, et un adversaire sur les fesses. On a constamment senti les défenseurs saoudiens sur les talons devant lui, et il a été récompensé de son excellent début de match par un but en rôdant au second poteau. Il est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la Roja en Coupe du Monde derrière Gavi (18 ans et 434 jours), mais faisant mieux que Kylian Mbappé (19 ans). Luis de la Fuente l’a sorti à la pause, probablement pour le préserver.»

Du côté de l’Espagne, la prestation de Lamine Yamal a eu de quoi rassurer. Mundo Deportivo met en avant l’importance de Lamine Yamal comme leader de la Roja : «l’aura de Lamine Yamal et les buts d’Oyarzabal hissent l’Espagne au sommet.» De son côté, Sport fait référence aux contes des mille et une nuits : «Le génie frotta la lampe et l’Espagne s’envola à Atlanta.» De son côté le quotidien Marca a préféré prendre un peu d’air frais compte tenu des fortes chaleurs : «Lamine met fin à la sécheresse en Espagne. Il marque son premier but en Coupe du monde et met fin à une disette de 299 minutes.» Lamine Yamal n’avait pas encore de temps fort dans une Coupe du Monde, c’est désormais chose faite.