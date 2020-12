La fédération ivoirienne mise sous tutelle de la FIFA

Le football en Côte d'Ivoire ne va pas fort. Plongée dans une crise de succession depuis cet été, et un mois après le décès d'Augustin Sidy Diallo, son désormais ex-président, la fédération (FIF) a été mise sous tutelle de la FIFA. Elle sera gérée par un "comité de normalisation". C'est l'instance mondiale du football qui l'a annoncé dans un communiqué ce vendredi.

«Ce comité de normalisation gérera les affaires courantes de la fédération ivoirienne et révisera partiellement les statuts et le code électoral de la FIF afin de garantir leur conformité. Cette situation résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA.» C'est donc ce comité de normalisation qui organisera les futures élections de la fédération ivoirienne de football.