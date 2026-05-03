Lens : Florian Thauvin ne s’attendait pas à jouer le titre

Florian Thauvin a réussi à se relancer en Ligue 1 et replacer le RC Lens parmi les prétendants à l’Europe. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en 31 matches de Ligue 1, l’international français a été nommé pour être le meilleur joueur de la saison en permettant aux Sang et Or d’être le concurrent direct du Paris Saint-Germain pour le titre. Mais l’attaquant lensois s’est tout de même dit surpris de la folle saison lensoise, même s’il estime que jouer le titre sera très compliqué.

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«On est surtout focalisés sur la C1, on a raté des opportunités. On jouera le coup à fond, mais il faudra deux faux pas de leur pas, ça parait très compliqué. On aurait aimé jouer le match au meilleur des moments, la Ligue en a décidé autrement, on s’est adapté. On ne pensait pas afficher un tel niveau de performance, mais c’est un club avec des valeurs fortes et un projet c’est aussi à travers des hommes. Tout le monde s’inscrit dans le projet, dans le même intérêt et on est fiers de cette année. Il y a un public extraordinaire, j’ai toujours été stimulé par ce genre d’ambiance», a-t-il expliqué sur le plateau de Canal +.