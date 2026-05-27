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Real Madrid : Mbappé désigné meilleur joueur de la saison

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kylian Mbappé face à l'Athletic @Maxppp

Un peu de bonheur pour Kylian Mbappé à l’issue d’une saison compliquée avec le Real Madrid. Il a été désigné meilleur joueur de la saison, comme l’indique le site du Real Madrid. Bien que de plus en plus contesté par les supporters et alors que les médias espagnols rapportent régulièrement des problèmes en interne, son rendement sur le terrain est en tout cas largement suffisant pour être considéré comme le meilleur joueur de la Casa Blanca cette saison, avec 42 buts inscrits en 44 matches.

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« Kylian Mbappé a reçu le prix Mahou Five Star Player of the Year avec le Real Madrid lors de la saison 2025/26. L’attaquant a été récompensé pour avoir terminé meilleur buteur de la Liga avec 25 buts et remporté le Trophée de Pichichi, ainsi que meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15 buts. Au total, il a inscrit 42 buts en 44 matchs. Il a également reçu le prix Mahou Five Star Player of the Month à quatre reprises », peut-on lire sur le site officiel du Real Madrid. Il avait déjà remporté ce prix la saison passée.

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