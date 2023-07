AC Ajaccio : Alain Orsini annonce sa démission

Entre l’AC Ajaccio et Alain Orsini, l’aventure s’arrête ce mercredi ! En effet, le dirigeant corse n’est plus le président de l’ACA, fraîchement relégué à l’échelon inférieur après avoir terminé à la dix-huitième place du championnat de Ligue 1. Au club depuis 1992, l’homme âgé de 69 ans avait effectué un premier bail à la présidence de la formation insulaire entre 2008 et 2015 avant d’être reconduit en 2022.

« L’heure de la relève a sonné ! Il est temps d’ouvrir de nouvelles perspectives, d’anticiper sur l’avenir et les évolutions d’un monde professionnel en perpétuel changement. Dans un autre registre, dans le même état d’esprit qui nous anime en choisissant de nous appuyer sur nos jeunes et notre centre de formation, il me paraît nécessaire de rajeunir la direction de l’AC Ajaccio », a-t-il déclaré à travers un communiqué diffusé par l’AC Ajaccio.

