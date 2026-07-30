Luis Campos ne s’attendait pas à voir le PSG gagner si vite

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2022, Luis Campos gère le nouveau projet du club de la capitale, notamment depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023. Trois ans après l’intronisation de l’Espagnol, Paris a remporté deux Ligues des Champions. Et ça, Campos ne s’y attendait pas vraiment.

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« Ce qui m’a surpris au PSG, c’est la rapidité à laquelle on a commencé à gagner. Je ne pensais pas que l’évolution du projet allait aller aussi vite. C’est le mérite de l’entraîneur », a-t-il confié dans l’émission « Primeira Pessoa » diffusée sur la chaîne RTP.