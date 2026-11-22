Le Paris Saint-Germain va devoir trouver des solutions, et vite. Avec les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, Luis Enrique se retrouve privé de deux éléments majeurs de son animation offensive, au moment où son équipe entre dans une période décisive de la saison. Une situation qui pose forcément la question du mercato hivernal, même si l’entraîneur espagnol refuse pour le moment de s’y projeter. « Je ne pense à rien de tout cela pour le moment. Nous sommes une vraie équipe. Nous verrons demain. Nous sommes toujours ouverts à toutes les possibilités du mercato, mais ce ne sera pas en fonction d’un joueur blessé. Nous allons surmonter cela en tant qu’équipe », expliquait-il ce samedi soir au moment d’évoquer la grave blessure de Désiré Doué (les résultats des examens ne sont pas encore tombés). Un discours cohérent avec celui tenu quelques semaines plus tôt après la blessure de Kvaratskhelia mais derrière cette volonté affichée de ne pas céder à l’urgence, la réalité sportive pourrait rapidement pousser Paris à revoir ses plans.

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Ce dimanche matin, le quotidien L’Équipe révèle que Luis Campos a parfaitement conscience qu’il va devoir agir sur le marché des transferts. Après avoir initialement écarté l’idée de recruter un remplaçant poste pour poste à Kvaratskhelia, le conseiller sportif parisien doit désormais composer avec une situation autrement plus préoccupante. Et la mission s’annonce particulièrement complexe. D’abord parce que le PSG dispose d’une marge de manœuvre financière limitée, mais surtout parce que le profil recherché doit répondre aux exigences très spécifiques de Luis Enrique. À Paris, il ne suffit pas d’être un bon attaquant pour s’imposer. Le staff parisien en a suffisamment parlé. Pour venir au PSG, le joueur ciblé doit être capable de comprendre les déplacements, de participer au pressing, de multiplier les efforts sans ballon et de s’intégrer dans une animation collective particulièrement exigeante. Le recrutement de Kvaratskhelia en janvier 2025 avait démontré qu’un renfort hivernal pouvait rapidement transformer une équipe. Mais combien de joueurs capables d’apporter une véritable plus-value immédiate sont aujourd’hui disponibles sur le marché ? Très peu. Voire aucun.

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Aucune solution évidente

Luis Campos se retrouve donc face à un dilemme. Doit-il poursuivre la politique de recrutement mise en place ces dernières saisons, en ciblant de jeunes talents à fort potentiel, à l’image de Mika Godts ? Cette stratégie présente une limite évidente : le temps. Un jeune joueur qui découvre le PSG, ses exigences tactiques et la pression des grandes échéances européennes ne peut pas nécessairement devenir décisif en quelques semaines. Or, Paris n’a pas vraiment le luxe d’attendre. L’autre possibilité serait de miser sur un joueur plus expérimenté, déjà habitué au très haut niveau et susceptible de s’intégrer rapidement. Mais là encore, les options sont rares, et aujourd’hui, aucun nom du standing de Kvara en 2025 ne sort du lot. Entre les joueurs difficilement accessibles en cours de saison et les montants réclamés pour les éléments les plus intéressants, le PSG risque de se heurter à un marché particulièrement fermé. D’autant plus que les clubs vendeurs, au courant de l’urgence de la situation pour le PSG, n’hésiteront pas à réclamer le prix fort au club de la capitale.

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Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Et c’est bien tout le problème pour les champions d’Europe en titre. Remplacer sportivement Kvaratskhelia et Doué paraît aujourd’hui extrêmement difficile, voire impossible, tant les deux joueurs occupent une place importante dans le dispositif parisien. En attendant leur retour, Luis Enrique doit s’appuyer sur une ligne offensive composée notamment d’Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Maghnès Akliouche, Senny Mayulu, Mika Godts et Quentin Ndjantou. Des joueurs aux profils différents, avec du talent oui mais dont plusieurs manquent encore cruellement d’expérience au plus haut niveau ou de régularité. Difficile, dans ces conditions, d’imaginer le PSG aborder sereinement les grandes échéances de la Ligue des Champions avec autant d’incertitudes dans son secteur offensif. Car les ambitions parisiennes restent inchangées : remporter tous les trophées possibles et, surtout, défendre son titre européen. Luis Campos et Luis Enrique vont donc devoir faire preuve d’inventivité pour trouver la perle rare. Car dans tous les cas, il faudra bien réagir cet hiver pour limiter la casse parce qu’il semble difficile, impossible même, de tenir toute une saison sans un renfort offensif au mercato. Le défi s’annonce costaud.