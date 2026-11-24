La conférence de presse de Frenkie de Jong a été marquée par une question plutôt inattendue au sujet de Lamine Yamal. « Lamine a-t-il manqué le match parce qu’il a préféré rester jouer à GTA VI ? », a lancé un journaliste au milieu de l’échange. Une remarque qui a provoqué le rire du milieu néerlandais, avant qu’il ne quitte la salle de presse, étonné. Une séquence insolite autour de l’absence du jeune prodige espagnol.

La suite après cette publicité

Plus sérieusement, De Jong a reconnu que l’absence de son coéquipier représentait un manque important pour le FC Barcelone. « Si un joueur comme Lamine n’est pas là, ça se ressentira toujours. C’est un footballeur qui crée beaucoup à lui seul, doté d’un talent incroyable. Quand un joueur comme lui manque à l’appel, il va forcément nous manquer. Nous devons être capables de gagner sans lui », a-t-il expliqué, alors que le Barça doit affronter Sabah, mercredi en Ligue des Champions (18h45).