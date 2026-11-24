Barça : Frenkie de Jong hilare après une question lunaire sur Lamine Yamal et GTA VI
La conférence de presse de Frenkie de Jong a été marquée par une question plutôt inattendue au sujet de Lamine Yamal. « Lamine a-t-il manqué le match parce qu’il a préféré rester jouer à GTA VI ? », a lancé un journaliste au milieu de l’échange. Une remarque qui a provoqué le rire du milieu néerlandais, avant qu’il ne quitte la salle de presse, étonné. Une séquence insolite autour de l’absence du jeune prodige espagnol.
Plus sérieusement, De Jong a reconnu que l’absence de son coéquipier représentait un manque important pour le FC Barcelone. « Si un joueur comme Lamine n’est pas là, ça se ressentira toujours. C’est un footballeur qui crée beaucoup à lui seul, doté d’un talent incroyable. Quand un joueur comme lui manque à l’appel, il va forcément nous manquer. Nous devons être capables de gagner sans lui », a-t-il expliqué, alors que le Barça doit affronter Sabah, mercredi en Ligue des Champions (18h45).
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