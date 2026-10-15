Ligue Europa : le classement après la 2e journée

La deuxième journée de la Ligue Europa vient de s’achever avec des fortunes diverses pour les clubs français. Plus tôt dans la soirée, l’Olympique Lyonnais s’est imposé aux forceps face au Crystal Palace de Pierre Sage (3-2). Un succès qui permet aux Gones d’aligner une deuxième victoire de rang en C3 et de grimper à la huitième place du classement. Vainqueur d’OFI Crète sur le fil (2-1), le Stade Rennais respire et pointe désormais au 15e rang.

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Battu au Vélodrome par l’Olympiakos (0-1), l’Olympique de Marseille a malheureusement aligné un deuxième revers consécutif. Résultat : les hommes de Bruno Genesio sont 31es. À noter que la Juventus devance le Bayer Leverkusen et Benfica en tête du classement, tandis que le Lech Poznan est lanterne rouge avec 0 point, aucun but inscrit et 8 encaissés.