Équipe de France : les révélations de Zinédine Zidane sur son nouveau projet

Le temps de la découverte est désormais derrière lui : Zinédine Zidane s’apprête à vivre son deuxième rassemblement à la tête de l’équipe de France ce lundi, avec en ligne de mire une qualification pour le Final 8 de la Ligue des Nations. Le sélectionneur des Bleus a dévoilé ce vendredi sa liste en vue des deux rencontres en Italie, le 12 novembre, puis à Bordeaux contre la Turquie, le 15. Comme en septembre lorsqu’il avait fait appel à cinq nouveaux, ZZ a pris tout le monde à contre-pied en convoquant cette fois Pablo Pagis, suite au forfait de Maghnes Akliouche.

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« J’aime beaucoup, c’est un joueur différent, qui peut jouer dans plusieurs positions : sur un côté ou dans l’axe comme un 10. C’est un joueur avec beaucoup de personnalité, j’aime bien et je voulais le voir », confiait le Ballon d’Or 1998 ce matin dans Téléfoot. L’occasion pour lui de se projeter sur ce deuxième rassemblement, et sur les axes de progression de son équipe : «on doit travailler notre efficacité, on doit faire mieux et c’est l’idée. Il y a toujours des axes d’amélioration, mais celui-là sur le plan offensif, avec les joueurs qu’on a… on peut faire mieux, on a eu pratiquement 68% de possession de balle (lors du dernier rassemblement)». Les Bleus ont en effet inscrit 7 buts en quatre matchs, dont 4 face à la Belgique lors du dernier rendez-vous. C’est peu, au regard du nombre de situations créées par son équipe.

«Si Da Cunha incarne ce que je souhaite mettre en place ? Complètement»

Il pourra cette fois compter sur le retour de Kylian Mbappé, véritable machine à scorer qui avait dû quitter ses partenaires sur blessure après son but lors du premier match face à la Turquie (0-1). Le Madrilène pourrait d’ailleurs retrouver une position plus axiale, laissée à Dembélé en septembre. À l’entendre, Zidane a aussi l’intention de renouveler sa confiance à Désiré Doué, l’un de ceux qui avaient marqué les esprits du staff le mois dernier. «C’est un joueur qui ne calcule pas, il joue comme s’il jouait au quartier, j’aime bien cette insouciance, c’est comme ça qu’il faut être sur un terrain. Et ce que j’aime beaucoup chez lui, c’est qu’il est à l’écoute, il continue de se dire qu’il peut progresser et c’est top.»

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Zinédine Zidane doit-il déjà faire de Lucas Da Cunha un titulaire ? Oui, il a déjà montré qu'il avait le niveau Non, il y a mieux en ce moment Pas encore, il doit confirmer sur la durée Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Lui aussi avait marqué de sérieux points : Lucas Da Cunha. Appelé à la surprise générale par Zizou, le milieu de Côme avait épaté son monde, et il a logiquement réobtenu les faveurs du sélectionneur, dont le discours suggère qu’il pourrait vite devenir un élément important dans son équipe : « si Da Cunha incarne ce que souhaite mettre en place ? Complètement, c’est tout ce que j’aime, le joueur qui fait jouer son équipe, qui est au départ des actions, qui n’a pas peur de sortir le ballon. Souvent on se dit que physiquement, dans les duels… mais il n’en a pas besoin. Il y a des mecs qui sont intelligents pour se placer et qui n’en ont pas besoin. Et lui avec son placement, il rayonne », a loué Zidane sur Téléfoot. Les Bleus arriveront ce lundi à Clairefontaine, avant de décoller mercredi pour Milan.