Brésil : la vive réaction de Neymar après son absence de la liste de Carlo Ancelotti

Le retour de Neymar en sélection du Brésil attendra. Auteur de deux réalisations et d’une passe décisive en deux rencontres de Série A brésilienne, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain avait été pré-sélectionné par Carlo Ancelotti dans la liste de la Seleçao pour le rassemblement de mars. Une perspective qui avait ravivé l’espoir du public auriverde, privé de son numéro 10 depuis près de deux ans et demi. « Évidemment, mon désir est de retourner dans l’équipe nationale, de jouer une Coupe du monde, mais cela ne dépend pas de moi. C’est au staff technique de choisir, et évidemment, que je sois là ou non, je soutiendrai toujours l’équipe nationale », indiquait par ailleurs Neymar, dimanche soir après le match nul contre les Corinthians (1-1).

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Mais le technicien italien ne semble pas encore totalement convaincu par l’état de forme du joueur de Santos, finalement écarté pour les prochains rendez-vous face à la France, le 26 mars prochain, puis contre la Croatie, le 1er avril. Devant les journalistes, l’ex-entraîneur du Real Madrid s’est notamment justifié en évoquant la forme physique de l’offensif de 34 ans : « Neymar pourrait participer à la Coupe du monde. S’il parvient à être à 100 % pour la Coupe du monde, il pourra y participer. Pourquoi ne l’ai-je pas convoqué cette fois-ci ? Parce qu’il n’est pas à 100 % et que j’ai besoin de joueurs à 100 %. Mais comme je l’ai dit, la liste définitive, c’est une autre histoire. Neymar doit donc continuer à s’entraîner, à jouer, à démontrer ses qualités et à être en bonne condition physique. »

Neymar n’a pas encore abdiqué

La réponse du principal intéressé ne s’est pas fait attendre. Présent sur la pelouse de la Kings League Brazil pour un match de son équipe — où il a d’ailleurs marqué sur penalty — le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a livré son ressenti. « Je vais m’exprimer ici, car je ne peux pas passer cela sous silence. Évidemment, je suis déçu et triste de ne pas avoir été sélectionné. Mais je reste concentré, jour après jour, entraînement après entraînement, match après match. Je reste concentré. Nous allons atteindre notre objectif. Il reste encore la sélection finale », a-t-il déclaré sur le stream de Mad House.

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Désormais, Neymar joue gros. La prochaine liste annoncée par Carlo Ancelotti devrait être celle du départ au Mondial. Selon O Globo, elle devrait être dévoilée le 19 mai par Carlo Ancelotti. D’ici là, le numéro 10 disputera dix matchs du championnat brésilien, deux de la Copa do Brasil et quatre de la Copa Sudamericana avec Santos. À lui d’être en bonne condition physique pour participer à tous ces matches afin de prouver à Ancelotti qu’il peut aider le Brésil dans sa quête d’une sixième étoile mondiale.