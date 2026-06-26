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Justice : Achraf Hakimi se pourvoit en cassation

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Achraf Hakimi @Maxppp

Le 19 juin dernier, Achraf Hakimi, qui se trouve en pleine Coupe du Monde avec le Maroc (qui affrontera les Pays-Bas en 16es de finale), avait vu la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles confirmer son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Accusé de viol depuis le 25 février 2023 par une jeune femme, le latéral du Paris Saint-Germain et ses conseils tentent un ultime recours.

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Le Parisien annonce qu’Hakimi se pourvoit en cassation. Pour rappel, se pourvoir en cassation est le dernier recours quand vous souhaitez contester un arrêt ou un jugement. «La Cour de cassation, qui est une juridiction unique en France, ne juge pas les faits qui vous opposent à votre adversaire. Elle se prononce sur la conformité en droit, c’est-à-dire qu’elle vérifie que les juges ont appliqué la bonne règle de droit», explique le site officiel du service public.

Pub. le - MAJ le
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