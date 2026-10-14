PSG : la direction du club auditionnée par la justice dans l’affaire Kheira Hamraoui

Le Paris Saint-Germain est de nouveau concerné par une procédure judiciaire liée à Kheira Hamraoui. Selon les informations de l’AFP, plusieurs membres du personnel et de la direction du club de la capitale ont été entendus en audition libre dans le cadre d’une enquête préliminaire pour harcèlement moral au travail. Ouverte après une plainte déposée en mai 2025 par l’ancienne joueuse parisienne, cette enquête vise à déterminer si le PSG a volontairement mis à l’écart la milieu de terrain après sa convalescence, dans le but de la pousser vers la sortie. « Plusieurs auditions ont eu lieu, notamment des membres du personnel et de l’équipe de direction du club », a confirmé le parquet de Paris, précisant que ces auditions s’étaient déroulées avant l’été. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP). Contacté par l’AFP, le PSG n’a pas souhaité commenter cette nouvelle étape de la procédure.

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Pour rappel, Kheira Hamraoui avait été violemment agressée à coups de barres de fer le 4 novembre 2021, à Chatou, dans les Yvelines. Cette agression fait l’objet d’une procédure judiciaire distincte, dans laquelle un procès a notamment été requis contre son ancienne coéquipière Aminata Diallo, soupçonnée d’en avoir été la commanditaire, ainsi que contre César Macavala. Après son départ du PSG en juin 2023, Hamraoui a poursuivi sa carrière au Mexique, puis en Arabie saoudite, des destinations qu’elle estime avoir été contrainte de rejoindre en raison de sa situation à Paris. Son avocat, Pascal Garbarini, s’est félicité de l’avancée de l’enquête : « De nombreuses auditions au sein du PSG ont eu lieu. L’enquête avance. » Il décrit également sa cliente comme très combative et déterminée à obtenir réparation. Parallèlement à cette procédure pénale, la joueuse de 36 ans avait réclamé 3,5 millions d’euros au PSG devant le conseil de prud’hommes. Déboutée en décembre 2025, elle a fait appel de cette décision.