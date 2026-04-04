Turquie : le but aberrant d’un gardien à plus de 80 mètres !

En voilà une réalisation bien assez rare. Le gardien de but grec, Andreas Gianniotis, a inscrit un but totalement improbable lors de la victoire de Kasimpasa contre Kayserispor (2-0), samedi lors de la 28e journée de Süper Lig. Avancé devant sa surface, il a dégagé le ballon sur près de 80 mètres. Un geste anodin qui s’est transformé en but après un rebond qui a surpris le gardien adverse.

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De l’autre côté, le portier néerlandais, Bilal Bayazit, alors mal positionné, s’est laissé piéger par la trajectoire du ballon qui a terminé sa course au fond des filets. Un but spectaculaire et rarissime pour un gardien, qui restera comme l’un des moments les plus marquants du week-end en championnat turc.