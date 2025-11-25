Liverpool : le nouveau coup de gueule de Rooney sur Mohamed Salah

À l’image des propos qu’il avait déjà tenu il y a quelques semaines, Wayne Rooney a encore visé Mohamed Salah après la défaite à domicile de Liverpool contre Nottingham Forest (3-0). Sur son podcast pour la BBC, The Wayne Rooney Show, l’ancien attaquant de Manchester United a expliqué qu’Arne Slot devrait envisager de laisser l’Égyptien sur le banc afin de provoquer un électrochoc dans l’équipe. « Si j’étais Slot, j’essaierais de prendre une décision forte juste pour avoir un impact sur le reste de l’équipe. Salah ne les aide pas défensivement », a-t-il déclaré avant de questionner : « Si vous faites partie des joueurs qu’ils ont recrutés, que vous êtes sur le banc et que vous le voyez ne pas courir - et encore une fois, c’est une légende du club et tout ce qu’il a fait pour le club -, mais si vous êtes sur le banc, quel message cela vous envoie-t-il ? »

S’il n’a inscrit que cinq buts cette saison, Salah a connu un exercice record l’année dernière en Premier League en finissant meilleur buteur et meilleur passeur tout en remportant le titre de joueur de la saison. Rooney a conclu en soulignant les difficultés actuelles des Reds : « Ils traversent une période difficile, n’est-ce pas ? Il faut probablement considérer l’impact de ce qui est arrivé à Jota sur ses coéquipiers. Mais il n’y a aucune excuse pour ne pas se battre et ne pas tacler. » Liverpool pointe actuellement à la 11e place du classement avec 18 points en 12 matches.