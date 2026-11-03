Villarreal - PSG : les notes du match

Avec un onze de départ remanié par rapport au dernier aligné en Ligue des Champions, en raison des blessures (Kvaratskhelia, Dembélé, Nuno Mendes, Marquinhos), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mis longtemps à se mettre à l’abri, battant par la même occasion un record datant de 2011. En effet, en inscrivant 4 buts lors des 17 premières minutes, le club de la capitale est devenu le plus rapide à réaliser cet écart au tableau d’affichage. Cela a commencé dès la 9e, avec un João Neves en renard des surfaces pour reprendre sa propre tête contrée. Puis à la 12e, après une relance ratée de Gulacsi que les hommes de Luis Enrique se sont régalés à exploiter pour aboutir à un but de Doué sur une frappe croisée après un excellent service d’Akliouche.

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Puis à la 13e, après une nouvelle récupération haute qui a permis à Mayulu, titulaire à la pointe de l’attaque, de profiter de l’apathie de la défense adverse pour envoyer une reprise de près. Et enfin à la 17e grâce à Fabian Ruiz cette fois, qui rôdait à l’entrée de la surface pour reprendre un centre d’Akliouche après une nouvelle perte de balle dangereuse de Villarreal. L’entraîneur Inigo Perez ne comprenait pas ce qui arrivait à ses joueurs, complètement perdus sur le terrain, presque apeurés à chaque accélération collective du PSG, et surtout démunis face au pressing adverse incessant. Le PSG s’est alors contenté de gérer sa large avance jusqu’au retour aux vestiaires, pour la mi-temps, non sans s’offrir quelques occasions supplémentaires entre temps.

Un festival conclu par un titi

Après la pause, le PSG n’a pas relâché son étreinte et le coaching tenté par Perez n’a pas porté ses fruits (sortie de Pepe, remplacé par Cardona, un latéral gauche). Au contraire, le 5e but est arrivé bien vite, et encore bien trop facilement. Passe en profondeur de Vitinha à destination de Fabian Ruiz qui se débarrassait aisément de Renato Veiga avant de glisser le ballon entre les jambes de Gulacsi (0-5, 50e). Et c’est Luis Enrique qui abattait à son tour ses cartes, en lançant Ferran Torres et Mika Godts aux places de Mayulu et Akliouche.

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Qui est l'homme du match Villarreal - PSG ? Achraf Hakimi João Neves Vitinha Fabián Ruiz Désiré Doué Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le rythme retombait un peu, les entrants se montrant aussi moins inspirés, alors que le sous-marin jaune sortait la tête de l’eau, avec plus d’impact dans les duels. S’ensuivait une nouvelle salve de changements, pas très bien gérée par le PSG qui se retrouvait à 9 quelques secondes pour ne pas avoir respecté les nouvelles règles de l’UEFA pour sanctionner les pertes de temps. Cela permettait à Ndjantou et Boly de fouler la pelouse du Ceramica, et pour le second d’inscrire son premier but en Ligue des Champions, après un superbe rush et une frappe légèrement déviée (0-6, 79e). Le point final d’une soirée éclatante pour un PSG plus que jamais leader du classement.

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Le classement de la phase de ligue

L’homme du match : Ruiz (9) : il a dévoré l’espace dans le dos de la défense centrale pour mieux surprendre et amener le danger. Sur l’une de ces situations, il a fait trembler Gulacsi en angle fermé (22e). L’ancien Napolitain avait déjà frappé une première frappe avec cette reprise fouettée du gauche (17e). En seconde période, il profite encore des largesses adverses pour surprendre dans la profondeur et convertir une offrande de Vitinha après avoir éliminé facilement Veiga (50e). Le champion du monde a offert un énorme match alors qu’il n’a pas tout bien fait non plus. Il ne fait sans doute pas le bon choix sur ce contre en optant pour Mayulu plutôt qu’Akliouche (36e). Il y a eu cette autre frappe cadrée (43e), puis une autre, du droit, un peu forcée où il y avait mieux à faire (62e). Défensivement, le gaucher a aussi fait beaucoup de bien en offrant sa présence pour couvrir certains espaces. Il intercepte d’ailleurs un centre dangereux (40e).

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Villarreal :

- Gulácsi (1,5) : le cauchemar a commencé dès la 9e minute avec le but de João Neves. Et le gardien hongrois n’a ensuite eu aucun répit : Doué l’a fusillé à la 12e, Mayulu l’a puni à bout portant une minute plus tard, puis Fabián Ruiz a enfoncé le clou à la 17e. Difficile de lui reprocher grand-chose sur ces quatre buts, mais cette avalanche a transformé sa soirée en supplice. Un début de match qu’il n’est pas près d’oublier. Pour lui, la deuxième période a repris sur les mêmes bases. À la 50e minute, il a encaissé un cinquième but, totalement abandonné par Renato Veiga. Impuissant face à la frappe à bout portant de l’Espagnol, il n’a rien pu faire (0-5). Idem sur le tir contré de Boly par Veiga à la 78e (0-6). Une lourde humiliation qui va faire mal à la confiance…

- Carlos Romero (2) : en grande difficulté défensivement, l’Espagnol a aussi été incapable d’apporter quoi que ce soit dans son couloir. Son centre manqué à la 40e minute, alors qu’il avait été bien servi par Pape Gueye, résume son impuissance. Deux minutes plus tard, il a été complètement déposé par l’accélération d’Achraf Hakimi. Dépassé dans les duels, inoffensif avec le ballon : une première période à oublier. Il a eu un rôle différent en seconde période après l’entrée en jeu de Cardona à la mi-temps. Toujours aussi défensif, il a évolué encore plus bas pour tenter de contenir les nombreux dépassements de fonction d’Achraf Hakimi. Carlos Romero a été remplacé par Tani Oluwaseyi à la 62e.

- Veiga (1,5) : l’ancien de Chelsea a sombré avec le reste de sa défense. En retard, imprécis et constamment pris de vitesse, le Portugais a accumulé les erreurs sans jamais parvenir à reprendre le contrôle. Sa grosse faute sur Safonov à la 35e minute aurait d’ailleurs mérité un carton jaune. Une prestation aussi brouillonne que dangereuse, à l’image d’une arrière-garde qui a perdu pied dès les premières minutes. Au retour des vestiaires, l’international portugais s’est encore fait éliminer trop facilement par Fabián Ruiz, qui n’avait plus qu’à conclure face à Gulácsi pour inscrire le cinquième but parisien (0-5, 50e). À la 78e minute, il a été impliqué dans le sixième but parisien en déviant la frappe cadrée de Boly dans ses propres filets, trompant ainsi Gulácsi.

- Mouriño (2) : le défenseur a vécu un premier acte très compliqué, sanctionné par une grosse faute sur Akliouche à la 37e minute, qui a laissé l’ancien Monégasque au sol plusieurs minutes. Il a également été incapable de gérer les décrochages de Senny Mayulu, qui l’a attiré loin de sa zone et poussé à multiplier les fautes. Pris dans le piège parisien, il n’a jamais trouvé la bonne réponse. Ensuite, il a repris la rencontre comme il avait terminé la première période : dans la difficulté. À la 48e minute, il a commis une grosse faute sur Fabián Ruiz, écopant d’un carton jaune. Un match raté.

- Freeman (2,5) : le jeune latéral a été constamment mis sous pression par Désiré Doué et n’a jamais réussi à poser le pied sur le ballon. Ses relances ont manqué de précision, ses interventions ont constamment été tardives et il n’a pas davantage réussi à combiner avec Nicolas Pépé dans son couloir. Une première période catastrophique, à l’image de ses coéquipiers. Encore dans le dur ensuite, il a été remplacé par Pau Navarro à la 80e.

- P.Gueye (3) : pourtant considéré comme l’un des hommes forts de Villarreal, le milieu a été totalement dépassé par le trio parisien. En retard sur les transmissions de Vitinha et incapable de dicter le rythme, il a perdu la bataille de l’entrejeu. Il a tenté de s’appuyer sur son impact physique, sans succès. Sa déviation pour Carlos Moreno en fin de première période reste l’une de ses rares contributions positives. Ensuite, Pape Gueye a encore été dépassé en seconde période, à l’image de sa faute grossière dans le dos de Vitinha à la 73e minute.

- Maciá (3) : il a eu peu de ballons à exploiter, mais a tout de même gâché sa seule véritable opportunité à la 38e minute. Incapable de rabattre le centre, il a envoyé le ballon directement dans les gants de Safonov. Dans une équipe déjà à la dérive, il n’a jamais réussi à apporter le moindre souffle offensif. Lors du second acte, Maciá a évolué un cran plus haut après la pause, mais s’est marché dessus avec Mikautadze, les deux hommes peinant à se répartir les espaces offensifs.

- Buchanan (4) : arrivé en provenance de l’Inter en 2024, le Canadien a été l’un des rares à se procurer une occasion franche, mais son raté à la 28e minute est impardonnable, tant les occasions ont été rares. Seul face à Safonov, il a complètement manqué sa tête, qui a terminé en sortie de but. Une opportunité qui aurait pu relancer un Villarreal en première mi-temps, mais qui résume aussi le manque de lucidité de l’équipe de Villarreal. Il s’est procuré la meilleure occasion espagnole de la seconde période à la 75e minute, en se retrouvant à quelques mètres des cages du Russe, mais a finalement été signalé hors-jeu.

- Comesaña (3) : le capitaine n’a pas montré l’exemple. À 30 ans, il a été incapable de stabiliser son équipe et s’est fait surprendre par le jeune Parisien Senny Mayulu à la 45e minute, commettant une faute grossière qui lui a valu le premier carton jaune de la rencontre. Son manque de maîtrise et de leadership a été particulièrement criant lors du premier acte. Il a été remplacé par Alberto Moleiro à la 62e. L’entrant a envoyé un tir lointain à la 68e, sans trouver le cadre, avant d’être averti à la 77e pour une faute sur Mika Godts.

- Ayoze Pérez (3,5) : préféré à Georges Mikautadze à la pointe de l’attaque, il a dû attendre les dernières secondes de la première période pour cadrer le premier tir de Villarreal dans la rencontre. Sa reprise de volée était trop facile pour inquiéter Safonov, qui l’a captée sans difficulté. Une présence offensive bien trop discrète dans l’ensemble. Il a été remplacé par Georges Mikautadze à la 62e. L’ancien de l’OL s’est directement montré remuant, comme à la 65e avec son échange intéressant avec Gueye.

- Pépé (3) : l’Ivoirien a été totalement transparent dans ce premier acte. Bien contenu par Lucas Hernandez, il a passé davantage de temps à défendre qu’à menacer le champion du monde 2018, sans jamais parvenir à faire parler sa vitesse ou sa qualité de percussion. Il n’a pas pesé dans les offensives et n’a offert aucune solution crédible à ses partenaires. Une première période fantomatique. Il a été remplacé dès la mi-temps par Sergi Cardona (3). Un choix défensif de Moreno, dans le but d’apporter du soutien sur le couloir gauche. L’entrant a directement tenté sa chance à la 46e, sans réussite. Et il n’a pas vraiment pu faire mieux, tant le PSG a conservé le ballon en seconde période encore. Il a même été averti à la 66e.

PSG :

- Safonov (6) : il a passé une soirée très tranquille, au moins pendant une grosse partie de la première période. Après avoir vu son équipe rouler sur Villarreal, le gardien a su rester concentré en allant chercher un ballon dans le trafic et en surgissant pour anticiper le centre de Macia venu de la droite (38e). Il capte sans problème ce tir cadré d’Ayoze Perez (45e+1). Encore sérieux en seconde période, notamment sur cette frappe puissante à ras de terre de Gueye sur laquelle il se couche bien (66e). Quelques instants auparavant, le Russe était bien sorti sur cette remise trop faiblarde de Torres (65e).

- Hakimi (6,5) : 4 jours après son triplé au Havre, le capitaine du soir a mis un peu de temps à se mettre en évidence. Bien sûr, sa connexion avec le reste de l’équipe a permis aux siens d’avancer, à l’image du but de Mayulu où il réalise un geste juste (13e). On l’a aussi vu rater des choses inhabituelles comme cette belle situation dans la surface sur un service d’Akliouche (31e), ou encore ce ballon bêtement perdu qui aurait pu coûter cher (40e). Le latéral s’est définitivement mis en route en fin de première période avec ce déboulé plein de puissance pour servir Ruiz (43e), et une grosse frappe qui prenait le cadre (45e+2). Il a confirmé d’une certaine manière en seconde période avec quelques accélérations impressionnantes. Remplacé par Boly (73e), buteur d’une belle frappe du droit sur un contre éclair (79e) pour sa première apparition en C1.

- Zabarniy (6) : difficile de juger le remplaçant de Marquinhos ce soir, tant le PSG a mis fin à tout suspense dès le premier quart d’heure. Il a plutôt bien géré son sujet dans la zone de Perez ou lors des montées de Buchanan et de Macia. Il effectue d’ailleurs une intervention autoritaire dans sa surface face à Macia (61e). On l’a aussi senti en maîtrise lorsqu’il s’agissait de relancer son équipe. Malgré tout, il passe au travers sur quelques situations, en manquant son interception par exemple (38e). Encore présent après l’entrée de Mikautadze.

- Pacho (6) : lui aussi a vécu une rencontre assez tranquille. L’Équatorien n’a rien eu à faire pendant une grosse demi-heure où son équipe a réalisé une démonstration. Pour sa part, il a participé au pressing global en venant chercher les attaquants espagnols. Il a lui aussi, à sa façon, participé au festival offensif en remettant involontairement la première tête de Neves sur le premier but (9e). Tout n’a pas été parfait non plus. Il y a cette erreur sans conséquence sur cette passe mal embarquée de Vitinha (45e+1) et cette relance hasardeuse (47e). Plus solide pour contrer le tir de Perez (53e).

- Hernandez (7) : il y aura eu cette première faute sur Pépé dès l’entame, pouvant présager une soirée compliquée, puis tout est rentré dans l’ordre. Face à l’apathie adverse, celui qui assure l’intérim en l’absence de Nuno Mendes s’est montré très sérieux. Il a rarement été pris à défaut dans son couloir, si ce n’est de vitesse à deux reprises (32e, 38e) sans grande conséquence. Il effectue aussi un très bon retour devant Comesana (48e) qui semblait pourtant l’avoir pris de vitesse. Offensivement, il n’a pas eu besoin de montrer grand-chose mais cela ne l’a pas empêché de distribuer des ballons intéressants. Une tentative non cadrée (57e).

- Neves (8) : premier buteur de cette belle soirée parisienne en reprenant en deux temps un corner de Doué de la tête (6e), le petit milieu de terrain a encore montré tout ce qu’il savait faire. Sa mobilité et sa technique ont permis à son équipe de faire avancer rapidement le jeu et de tromper le collectif espagnol. Il est encore présent sur le but de Mayulu en voyant sa frappe être contrée (13e) et plus globalement, il est venu à de très nombreuses reprises dans la surface adverse pour apporter le nombre. Il s’est même permis une reprise digne de ses heures passées sur la plage (60e). Proche du doublé sur ce service de Doué (64e) et passeur pour Boly (79e).

- Vitinha (8) : encore une très grosse performance du métronome parisien. Il a imposé son tempo dans ce match en redoublant les passes avec ses coéquipiers pour servir de relais ou de rampe de lancement. Il lui est arrivé d’éliminer une ligne entière sur une simple passe (27e, 69e). Il est au départ de l’action du but du premier but de Ruiz en ouvrant le jeu sur le côté droit et dans le dos de la défense (17e). À la manière d’un quaterback cette fois, il propulse parfaitement Ruiz sur ce ballon plongeant, offrant un doublé à son coéquipier (50e). Remplacé par Beraldo (74e).

- Ruiz (9) : voir ci-dessus.

- Akliouche (8,5) : encore beaucoup de bonnes choses pour lui ce soir. Il a su jouer dans le bon tempo, essayant en permanence de trouver la solution collective et en jouant dans les petits espaces. On l’a vu offrir de très bons ballons pour Ruiz (22e) ou encore Hakimi (31e). Il fut surtout présent sur le but de Doué (13e), d’abord en interceptant la passe de Gulacsi, puis étant à la dernière passe. Il est encore passeur pour le milieu espagnol (17e) en mettant en retrait. Remplacé par Torres (59e), acclamé par le public espagnol, lui qui a grandi à quelques kilomètres de La Cerámica. Une très belle interception en taclant, offrant une passe plus tard le but au jeune Boly (79e).

- Mayulu (8) : il est en grande forme depuis son retour dans les petits papiers de Luis Enrique. Pour sa première titularisation de la saison en Ligue des Champions, le Titi Parisien a rapidement enchaîné avec un 3e but en 3 matchs consécutifs. En l’absence d’Ousmane Dembélé, l’international espoirs est en train de saisir sa chance dans ce rôle de faux neuf. Ses décrochages et sa capacité à aérer le jeu, ont fait autant de bien que son travail d’attaquant dans le pressing, à l’image de Doué (12e), et l’efficacité. Il a beaucoup cherché, et avec réussite, à combiner. Une situation un peu gâchée (36e). Remplacé par Godts (59e), lequel a eu un peu de mal à oser malgré quelques bonnes séquences.

- Doué (7) : orphelin de Dembélé et de Kvaratskhelia, c’est à lui qui revenait le leadership de l’attaque du double champion d’Europe. Il a répondu présent, malgré un léger paradoxe. Il est probablement celui qu’on a le moins vu des trois de devant, et encore. C’est lui qui frappe le corner pour le but de Neves (6e) et il est le second buteur parisien, permettant de prendre le large d’une frappe enroulée (12e). Durant son temps passé sur le terrain, le Golden Boy a su jouer sans fioriture, privilégiant le registre collectif. Il n’a pas tout réussi à l’image de ces deux autres frappes hors cadre (28e, 36e). Sorti à la place de Ndjantou (74e), qui a pris un avertissement pour l’ensemble des remplaçants. Ces derniers ont trop tardé à faire leur entrée sur la pelouse.