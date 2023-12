Diego Maradona Junior remercié en D5 italienne

«Il y a des moments dans la vie où tout est injuste». Voici les mots d’un certain Diego Maradona Junior, fils de la légende argentine décédée en 2020. Âgé de 37 ans, il occupait depuis le mois de juin dernier le poste d’entraîneur du FC Pompei, évoluant en Eccellenza Regionale, l’équivalent de la cinquième division italienne. C’est désormais terminé puisqu’il a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir été remercié.

«Merci aux joueurs pour leur engagement et leur sérieux, merci à mon staff qui m’a toujours soutenu. Ceux qui n’ont jamais voulu de moi à Pompei sont aujourd’hui heureux. Mais ils ne m’enlèveront jamais mon rêve de voir ces garçons réussir», a par ailleurs ajouté le fils de Diego Maradona. Une éviction qui peut surprendre puisque le FC Pompei pointe actuellement à la deuxième place du championnat et reste plus que jamais en course pour la montée.