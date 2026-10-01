Un sponsor de Manchester City envisage des poursuites contre la Premier League

Le dossier autour des 115 accusations visant Manchester City prend une nouvelle ampleur avec l’entrée en jeu de la compagnie aérienne Etihad. Le sponsor historique des Citizens envisage désormais des recours judiciaires contre la Premier League, après avoir été indirectement mis en cause dans les conclusions du panel indépendant sur les accords commerciaux du club entre 2009 et 2018. Selon le Daily Mail, Etihad conteste catégoriquement toute implication dans des arrangements irréguliers et reproche à la Premier League de ne jamais l’avoir consulté pendant la procédure. Pour rappel, le verdict évoque plus de 970 millions d’euros de financements dissimulés, sur environ 1,11 milliard d’euros de revenus commerciaux déclarés, durant une période où City a remporté huit trophées.

La suite après cette publicité

La compagnie aérienne a vivement réagi à la publication du verdict et assure que celui-ci a déjà eu des conséquences sur son image. Dans un communiqué, Etihad affirme : « Etihad rejette catégoriquement toute conclusion ou implication laissant entendre que la compagnie aérienne ait jamais été impliquée dans des arrangements commerciaux irréguliers. » L’entreprise ajoute : « À aucun moment la Premier League n’a ni contacté ni dialogué avec Etihad dans le cadre du processus lié à l’avis de la Commission. » Etihad entend désormais examiner ses possibilités sur le plan juridique : « Etihad consultera les conseillers juridiques compétents sur les options et les recours disponibles pour protéger ses intérêts. » De son côté, Manchester City doit encore faire appel du verdict rendu contre lui. Affaire à suivre…