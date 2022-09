JT Foot Mercato : Chelsea lance sa nouvelle ère

La suite après cette publicité

Chelsea pense déjà à son avenir

Cette semaine, Thomas Tuchel a été remercié et Graham Potter est venu lui succéder à Chelsea. Le désormais ex-entraîneur de Brighton est face au plus gros challenge de sa carrière. Et ce dernier, conscient des moyens que dispose son nouveau club, a déjà une requête. D'après le Daily Express, la priorité du tacticien de 47 ans pour le prochain mercato se nomme Josko Gvardiol. Cet été déjà, le club londonien a tenté de le recruter, mais le RB Leipzig avait complètement refroidi la piste en réclamant pas moins de 87 M€. Le journal anglais explique que Chelsea va retenter une offensive lors du prochain mercato. Autre cible, à moindre coût cette fois-ci puisque le joueur appartient encore à Chelsea : on parle ici de Romelu Lukaku, qui a fait son retour à l'Inter sous la forme d'un prêt cet été. Et à en croire les dernières informations du quotidien espagnol AS, le limogeage de Thomas Tuchel a de quoi rebattre les cartes pour le Diable Rouge. En effet, c'est l'Allemand qui a poussé le Belge à quitter Londres, et maintenant qu'il n'est plus là, Big Rom pourrait bien se laisser tenter par un retour du côté de Stamford Bridge. Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, souhaite aussi que les choses bougent au niveau de la direction. The Times assure que les Blues souhaitent s'offrir les services de Luis Campos. On le rappelle, le Portugais officie déjà pour le Paris Saint-Germain et le Celta Vigo.

Le Barça a la tête au prochain mercato hivernal

Malgré un mercato estival très agité avec l'arrivée de plusieurs renforts à tous les postes, le FC Barcelone n'est pas totalement satisfait. Comme l'indique Sport, Joan Laporta et Mateu Alemany estiment encore avoir du boulot. Il y aura deux objectifs pour le prochain mercato : continuer de dégraisser et de faire baisser la masse salariale. Toutes ces manœuvres ont un but : attirer Bernardo Silva. Le milieu de Manchester City était considéré comme la priorité absolue. Le joueur était d'accord avec les Blaugranas, mais le manque de liquidité financière a empêché la réalisation de ce transfert. Le Barça a bel et bien l'intention de revenir à la charge cet hiver, mais pour ça, il faudra dégager des fonds donc.

La Maison Blanche est sceptique pour Kylian Mbappé

En Espagne, il se murmure que la non-signature du crack de Bondy est perçue comme un soulagement. Le média Defensa Central explique que le comportement du Français en ce début de saison est suivi de près par le président Florentino Pérez. Sa brouille avec Neymar et son accrochage avec Achraf Hakimi n'auraient pas plu chez les hautes sphères madrilènes. Ce genre d'attitude déplaît fortement en interne du côté de la capitale espagnole, où on veut à tout prix éviter de véhiculer ce type de comportement et de valeur. Cela serait-il suffisant pour remettre en question l'intérêt du Real Madrid envers le Français dans un avenir proche ? Ce sera certainement l'un des points de discussions dans les mois à venir.