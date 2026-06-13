CdM 2026 : manifestations contre Israël avant Canada-Bosnie

À quelques heures du premier match du Canada à Toronto contre la Bosnie (1-1), des manifestants pro-palestiniens ont déployé une immense banderole rouge portant le message « Expulsez Israël de la FIFA » sur le logo de la Coupe du Monde, visible depuis l’autoroute Gardiner. L’action, menée notamment par des militants arborant des t-shirts « Juifs pour une Palestine libre », visait à dénoncer les liens de la FIFA avec Israël et à réclamer la libération du médecin palestinien Hussam Abu Safiya, détenu par l’armée israélienne depuis fin 2024.

La suite après cette publicité

"Expulsen a Israel de la FIFA"



La bandera que colocaron unos manifestantes en Toronto, Canadá, por la participación del país europeo en competiciones internacionales. pic.twitter.com/5uzAIfdqpi — Corta (@somoscorta) June 12, 2026

Le porte-parole du groupe, Faisal Ibrahim, a accusé la FIFA de contribuer à la normalisation de l’occupation des territoires palestiniens en autorisant la participation de clubs israéliens basés dans des colonies de Cisjordanie. En mars, l’instance mondiale du football avait refusé de sanctionner ces clubs, invoquant l’absence de règlement juridique définitif sur le statut de la Cisjordanie. Par ailleurs, des experts de l’ONU ont appelé la FIFA et l’UEFA à suspendre Israël des compétitions internationales dans le contexte de la guerre à Gaza.