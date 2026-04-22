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Ligue 1

PSG : le message touchant de Marquinhos pour Nasser Al-Khelaïfi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Marquinhos, ici face au Bayern Munich @Maxppp

Ce mercredi soir, le PSG a déroulé face au FC Nantes (3-0). De quoi conforter sa première place au classement de la Ligue 1. Et c’était un match spécial du côté de la direction puisque c’était le 800e match de Nasser Al-Khelaïfi en tant que président du club. En zone mixte, Marquinhos a tenu à lui rendre hommage avec des mots touchants.

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«Je voulais le dire en fin d’interview. C’était sa 800e. Je le félicite pour ça et je lui dis que j’arrive (rires). C’est un président incroyable depuis le premier jour où je suis arrivé. Il se donne à fond pour le club, la ville, avec la fondation et tout ce qu’il fait. Je le remercie pour le temps qu’il a passé avec nous, il donne du temps pour ses joueurs. Ça fait 13 ans que je le vois, je vois comment il a fait grandir le club, c’est un super président dans tout ce qu’il fait. J’espère qu’il va avoir encore beaucoup plus au PSG.»

Pub. le - MAJ le
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