LdC : le Club Bruges ne fait qu’une bouchée de Kaïrat Almaty

Par Valentin Feuillette
Kaïrat 1-4 Club Bruges

Club Bruges a parfaitement négocié son déplacement sur la pelouse de Kaïrat Almaty en s’imposant largement (1-4) à Astana, lors de la 7e journée de la Ligue des champions. Sérieux et dominateurs d’entrée, les Belges ont rapidement pris le contrôle des débats et fait la différence avant la pause grâce à Aleksandar Stanković (32e) puis Hans Vanaken (38e), récompensant une première période maîtrisée face à une équipe kazakhe souvent acculée dans son camp.

Classement

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
26 Logo Club Bruges Club Bruges 7 7 -5 2 1 4 12 17
36 Logo Kaïrat Kaïrat 1 7 -14 0 1 6 5 19

En seconde période, Bruges a poursuivi sur le même rythme, gérant son avance tout en restant dangereux. Romeo Vermant (74e) puis Brandon Mechele (84e) ont définitivement scellé le sort de la rencontre, confirmant la supériorité collective des hommes d’Ivan Leko. Kaïrat a sauvé l’honneur dans le temps additionnel par A. Sadybekov (90+2e), un but anecdotique dans un match largement dominé par les visiteurs, qui repartent d’Astana avec un succès précieux et convaincant dans la course à la qualification.

