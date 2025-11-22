Barça : la majestueuse passe décisive de l’extérieur du gauche de Lamine Yamal

Lamine Yamal a encore frappé fort ce samedi face à l’Athletic Club au Camp Nou. Le jeune ailier du Barça a délivré une passe extérieure du pied gauche somptueuse en profondeur pour Ferran Torres, qui a pu doubler la mise juste avant la pause. Un geste d’une pure précision, qui confirme une nouvelle fois l’influence grandissante du joueur de 18 ans dans le jeu catalan.

Avec cette inspiration, Yamal signe déjà sa 7e passe décisive toutes compétitions confondues cette saison. Une statistique qui illustre son incroyable impact et sa capacité à faire la différence, tant par la passe que par le but.