Barça : la majestueuse passe décisive de l’extérieur du gauche de Lamine Yamal
Lamine Yamal a encore frappé fort ce samedi face à l’Athletic Club au Camp Nou. Le jeune ailier du Barça a délivré une passe extérieure du pied gauche somptueuse en profondeur pour Ferran Torres, qui a pu doubler la mise juste avant la pause. Un geste d’une pure précision, qui confirme une nouvelle fois l’influence grandissante du joueur de 18 ans dans le jeu catalan.
😎 Ferran Torres double la mise pour le Barça juste avant la mi-temps... sur une PASSE INCROYABLE de Lamine Yamal ! 😱
👉 Barcelone 2-0 Bilbao
Avec cette inspiration, Yamal signe déjà sa 7e passe décisive toutes compétitions confondues cette saison. Une statistique qui illustre son incroyable impact et sa capacité à faire la différence, tant par la passe que par le but.
