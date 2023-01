Rennes - PSG : la réaction à chaud d’Adrien Truffert après la victoire des siens

La suite après cette publicité

Après la belle victoire de Rennes contre le Paris Saint-Germain (1-0) ce dimanche soir, Adrien Truffert, le passeur décisif pour Hamari Traoré sur l’unique réalisation de la rencontre (65e), s’est arrêté au micro du diffuseur pour confier ses impressions. En effet, aujourd’hui on a fait un bon bloc. «On a été solidaire, aujourd’hui ça a payé et forcément on est très content de revenir avec les trois points en plus à la maison avec une superbe ambiance» a d’abord déclaré le joueur du Stade Rennais.

Le joueur de 21 ans est ensuite revenu sur la force défensive de Rennes, illustrée par ce clean sheet face à une des attaques les plus impressionnantes de Ligue 1. «Oui forcément, on est la pour aider l’équipe. Aujourd’hui, on avait plutôt un rôle de piston sur les côté vu qu’on était à cinq. J’ai pu apporter offensivement mais aussi défensivement. Je pense que notre solidarité défensive a fait la différence et on a su ne pas s’affoler avec le ballon pour se créer des situations» a conclu Adrien Truffert. De bon augure pour la suite de la saison des Rennais.

