Mercato OL : Jean-Michel Aulas annonce un gros coup en préparation

Un ouf de soulagement. Au terme d'un match difficile, terminé à dix après l'exclusion de Damien Da Silva, l'Olympique Lyonnais s'est imposé sur la pelouse du FC Nantes (0-1, 4e journée de Ligue 1). La première victoire des Gones cette saison en championnat. Forcément, Jean-Michel Aulas avait le sourire dans les couloirs de La Beaujoire.

« Nous sommes sortis de cette mauvaise passe. Il faut saluer cette victoire car Nantes a bien joué. Les joueurs ont été exceptionnels de solidarité. C’est une victoire collective. Ça va permettre de nous lancer », a-t-il lancé au micro d'OL TV. Soulagé, le président de l'écurie rhodanienne a ensuite évoqué la fin du mercato estival du côté de la capitale de Gaules, avec «un départ supplémentaire» envisagé (Maxwel Cornet ?).

Surtout, le patron de l'OL a annoncé que Juninho et ses équipes travaillaient sur un gros coup. «On travaille sur une grosse arrivée. Il reste très peu de temps. Les règles ont changé aujourd’hui concernant les extra-communautaires. On travaille depuis le début du mercato», a-t-il souligné. Un message fort délivré sur les ondes de la chaîne officielle du club.

Reste désormais à connaître l'identité de cette «grosse arrivée». L'Iranien Sardar Azmoun (Zenit) a été annoncé comme une priorité de Peter Bosz. Le nom de Gaëtan Laborde (Montpellier) a également été récemment annoncé dans sur les tablettes lyonnaises. Faut-il s'attendre à une surprise ? Foi de JMA, le mercato de l'OL est en tout cas loin d'être terminé.

