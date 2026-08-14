Paris FC : Ciro Immobile surprend et annonce sa retraite

Alors qu’il était pressenti pour repartir sur une deuxième saison avec le Paris FC, Ciro Immobile a annoncé sa retraite ce vendredi. L’attaquant de 36 ans, sous contrat jusqu’en 2027 avec le club de la capitale et arrivé l’hiver dernier, raccroche les crampons après un dernier exercice ponctué de 2 buts et 2 passes décisives en 12 rencontres de Ligue 1.

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«Ce n’est pas une décision facile parce que vous êtes des gars incroyables. Pour moi c’est le moment de passer du temps avec ma famille. Ils m’ont suivi partout. Aujourd’hui ils ont besoin de moi. Si je ne peux plus continuer à pousser quand j’ai mal, quand je m’entraîne, que je ne peux pas donner le meilleur de moi… c’est dur. J’ai donc décidé de mettre un terme à ma carrière », a expliqué l’attaquant italien.

Une légende incontestée à Rome

Formé à la Juventus mais révélé à Pescara aux côtés de Lorenzo Insigne et de Marco Verratti entre 2011 et 2012, Immobile avait ensuite construit sa légende sous les couleurs de la Lazio (207 buts en 340 matchs), remportant notamment deux Supercoupes d’Italie avec le club romain. Il avait également décroché le très prestigieux Soulier d’Or en 2020 en inscrivant la bagatelle de 36 buts en Serie A.

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Ciro Immobile est une légende. 👑



Après 650 matchs, plus de 320 buts et de multiples trophées à son palmarès, Ciro Immobile met un terme à son immense carrière.



Un joueur exceptionnel qui aura marqué plusieurs générations. 💙 pic.twitter.com/tV4vNhQF5w — Paris FC (@ParisFC) August 14, 2026

La fausse note de sa carrière ? Probablement ses aventures à l’étranger du côté de Dortmund et du Séville FC, entre 2014 et 2016, où il avait peiné à confirmer les attentes nées de ses performances en Italie. Auteur de 17 buts en 57 sélections avec la Nazzionale, Immobile avait tout de même remporté l’Euro 2020 dans la peau d’un titulaire. Son passage à Besiktas (2024-2025) fut par ailleurs une réussite. Le serial buteur italien aura inscrit 270 buts en carrière.