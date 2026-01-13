Menu Rechercher
OM : Robinio Vaz est arrivé à Rome

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Robinio Vaz célèbre un but avec l'OM @Maxppp

Comme publié par les médias italiens, le Franco-Sénégalais est arrivé à Rome pour s’engager avec la Louve. Il devrait donc rapidement passer sa visite médicale et signer ses documents pour conclure son transfert.

Fabrizio Romano
🚨✈️ Robinio Vaz has just landed in Roma to join AS Roma from Olympique Marseille.

€22m fee, €3m add-ons, 10% sell-on clause to OM.

🎥 @gabspalletta
Le montant de l’opération est estimé aux alentours de 25 millions d’euros, bonus compris, et il va signer un contrat de 4 ans avec l’écurie italienne. Une jolie plus-value pour l’OM qui l’avait enrôlé pour 200.000€ seulement il y a deux ans.

