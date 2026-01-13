OM : Robinio Vaz est arrivé à Rome

Comme publié par les médias italiens, le Franco-Sénégalais est arrivé à Rome pour s’engager avec la Louve. Il devrait donc rapidement passer sa visite médicale et signer ses documents pour conclure son transfert.

La suite après cette publicité

Le montant de l’opération est estimé aux alentours de 25 millions d’euros, bonus compris, et il va signer un contrat de 4 ans avec l’écurie italienne. Une jolie plus-value pour l’OM qui l’avait enrôlé pour 200.000€ seulement il y a deux ans.