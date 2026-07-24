Kylian Mbappé a été le joueur le plus rapide de la Coupe du Monde 2026

Kylian Mbappé n’a pas remporté la deuxième Coupe du Monde de sa carrière, mais le capitaine de l’équipe de France a réussi sa compétition, sur le plan personnel. Meilleur buteur du tournoi et de l’histoire des Coupes du Monde, le Bondynois a également été le joueur le plus rapide de la compétition.

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💨🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ, JOUEUR LE PLUS RAPIDE DE LA COUPE DU MONDE !



🔥 La France est la nation la plus représentée avec au total 3️⃣ joueurs dans le Top 10 😍 pic.twitter.com/wEeAkBpEG8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 24, 2026

Mbappé a été flashé à 37,61 km/h. Il devance le Suédois Anthony Elanga (37,16 km/h) et le Hollandais Micky Van de Ven (36,77 km/h). À noter que la France place trois de ses joueurs dans le top 10. Bradley Barcola est septième (36,32 km/h), tandis que Théo Hernandez est neuvième (36,17 km/h).