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Coupe du Monde

Kylian Mbappé a été le joueur le plus rapide de la Coupe du Monde 2026

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé est avec Lionel Messi, le meilleur buteur de ce Mondial avec six buts. @Maxppp

Kylian Mbappé n’a pas remporté la deuxième Coupe du Monde de sa carrière, mais le capitaine de l’équipe de France a réussi sa compétition, sur le plan personnel. Meilleur buteur du tournoi et de l’histoire des Coupes du Monde, le Bondynois a également été le joueur le plus rapide de la compétition.

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Mbappé a été flashé à 37,61 km/h. Il devance le Suédois Anthony Elanga (37,16 km/h) et le Hollandais Micky Van de Ven (36,77 km/h). À noter que la France place trois de ses joueurs dans le top 10. Bradley Barcola est septième (36,32 km/h), tandis que Théo Hernandez est neuvième (36,17 km/h).

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